Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki ünlü yapılar mora büründü
Güncel Haberler
- Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki ünlü yapılar mora büründü Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki tarihi saat kulesi Big Ben, Lambeth Köprüsü ve Tower Köprüsü gibi yapılar bu sene Kraliçe'nin rengi olarak bilinen mora büründü.
- Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki ünlü yapılar mora büründü
LONDRA - Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki tarihi saat kulesi Big Ben, Lambeth Köprüsü ve Tower Köprüsü gibi yapılar bu sene Kraliçe'nin rengi olarak bilinen mora büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Güncel