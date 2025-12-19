İngiltere Parlamentosunda Kral tahtı önünde Lordlar Kamarası karşıtı eylem

İngiltere Parlamentosunda Kral 3. Charles'ın tahtının bulunduğu bölüme giren eylemciler, Lordlar Kamarasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Eylemin, Assemble adlı sol eğilimli bir gruba bağlı aktivistler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Lordlar Kamarası turuna katılan üç aktivist, Kral 3. Charles'ın tahtının bulunduğu bariyerle çevrili bölüme girerek "Lordları değiştir" yazılı pankart açtı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında galeride görevli polisler tarafından gözaltına alınan 3 eylemcinin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Polis, ikisi 24 yaşında erkek, biri 33 yaşında kadın olan eylemcilerin Lordlar Kamarasına bilet alarak turist gibi giriş yaptığını kaydetti.

Assemble'den yapılan açıklamada, grubun Lordlar Kamarasının halktan üyelerden oluşan bir halk meclisiyle değiştirilmesini savunduğu belirtildi.

Açıklamada, monarşi karşıtı bir eylem yapılmadığı vurgulanarak, Lordlar Kamarasının elinde gerçek bir güç bulunduğu ve yapının demokratik ve adil bir halk meclisiyle değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Assemble'nin sosyal medya paylaşımında ise eylemcilerin isimlerinin Maddy, Oren ve Rayal olduğu kaydedildi.

İngiltere'de 6 Aralık'ta Kral 3. Charles'ın tacının sergilendiği cam muhafazaya muhallebi atan Take Back Power (Gücü Geri Al) adlı grup aktivistleri de bir halk meclisi kurulması çağrısı yapmıştı.