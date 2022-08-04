KPSS soruşturmasında arama yapılan yayınevinin avukatından açıklama

KPSS soruşturması çerçevesinde arama yapılan yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, "Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir" dedi.

Yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki yayınevinde yapılan aramanın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gözüküçük, "Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" diye konuştu.

Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti. Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.

(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz /İHA)