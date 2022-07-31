Balıkesir gündem haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "KPSS Lisans" heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans genel yetenek ve genel kültür oturumu, Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu ve Kocaeli'de başladı.

Sakarya'da sınava girecek öğrenciler, sınav saatinden önce Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alındı.

Bazı vatandaşlar da sınava giren yakınlarını okul önünde bekledi.

Karabük

Karabük'te de üniversitede sınava giren adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Bazı adaylar polis ve güvenlik ekiplerince sınava yetiştirildi. Kimliğini unutan bir adaya ise üniversitenin güvenlik görevlisi yardımcı oldu.

Görevlinin cep telefonuyla ailesini arayan kişi, kimliği getirilince sınav salonuna girdi.

Düzce

Düzce'de üniversite kampüsü içinde sınava giren adaylar, kimlik, giriş belgeleri ve üst taramalarının ardından salonlara alındı.

Bazı adayların sınav merkezlerine koşarak son dakikalarda yetiştiği görüldü.

Adayların yakınları da okul önünde bekledi.

Bolu ve Kocaeli

Bolu'da adaylar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile kent merkezindeki bazı liselerde sınava girdi.

Adaylar sınava girecekleri salonlara kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek alındı.

Okula geç gelen bazı adaylar, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

Kocaeli'de ise KPSS'ye girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Üst kontrol ve aramaları yapılarak sınav binasına alınan adayların heyecanlı olduğu gözlendi.

Saat 10.00'da sınav merkezlerinin kapıları girişlere kapatıldı.

KPSS'ye girenlerin yakınlarından bazıları, sınav merkezlerinin çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.