Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Ekipler, fabrikada başka kurban olup olmadığını araştırıyor.
CENAZELER FABRİKADAN ÇIKARILDI
