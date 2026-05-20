Dilovası Davası... Segbis Bağlantısındaki Sorun Giderilemedi Duruşma Ertelendi

Haber: Beril KALEL/Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ/KANDIRA) Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili davanın görülmesine Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda devam edildi. Davanın bugün başlayan ikinci duruşmasında, duruşmaya gelen firari sanığın tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuksuz sanıkların SEGBİS üzerinden dinlendiği duruşmada, SEGBİS'teki ses sorunu nedeniyle, bağlantı sırasında sanıklar ile mahkeme arasında iletişim sıkıntısı yaşandı. Yine SEGBİS üzerinden bir tanığın dinlendiği sırada ses sorununun giderilememesi üzerine tanığın salonda dinlenmesine karar verilerek duruşma yarına ertelendi.

Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 16 sanıklı davanın 2'inci duruşması bugün yapıldı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmada avukatlar, SEGBİS ile bağlantı kurulan tutuksuz sanıklara sorular yöneltti. SEGBİS'teki ses sorunu nedeniyle, bağlantı sırasında sanıklar ile mahkeme arasında iletişim sıkıntısı yaşandı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Duruşmaya, firari sanıklardan Abdurrahman Bayat da katıldı. Duruşma savcısının Bayat'ın tutuklanması talebi mahkeme tarafından kabul edilmesiyle tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Sanıkların dinlenmesinin ardından verilen 1 saatlik aranın ardından devam eden duruşmada sanık Onay Yörüklü'nün olayın ardından Ali Osman Akat'ın talebi doğrultusunda İsmail ve Altay Ali Oransal'ı Tekirdağ'da bir eve götürmesinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulunmasına ilişkin Yörüklü'yle telefon görüşmesini gerçekleştirmiş olan 2 polis memuru tanık olarak dinlendi.

İsmail ve Altay Oransal'ın sahibi olduğu firmanın açılış işlemlerini gerçekleştiren ve tanık sıfatıyla SEGBİS'le duruşmaya bağlanan Mustafa Görmük'ün dinlenmesi ise yarım kaldı. Dinlenmesine başlanan Görmük, "İsmail ve Altay Oransal bana gelerek ihracat yapabilecekleri bir firma kurmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine ihracat yapabilecekleri bir firma açtım" dedi. Mahkeme başkanı Görmük'e, "Kurduğunuz firmanın adı neydi? Ravive miydi?" sorusunu yöneltti.

Görmük ise seste sorun olduğunu soruyu duyamadığını söyledi. Ses sorunun giderilememesi üzerine Görmük'ün yarın mahkeme salonunda dinlenmesine karar verilerek duruşma yarın saat 14: 00'a ertelendi.

