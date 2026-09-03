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Kozluk'ta yüksek riskli gebelere evde sağlık takibi

Kozluk'ta yüksek riskli gebelere evde sağlık takibi
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Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık ekipleri, yüksek riskli gebeleri ev ziyaretleriyle takip ediyor. Genel sağlık durumları değerlendirilen anne adaylarına gebelik, doğum ve bebek sağlığı konularında bilgi veriliyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, sağlık ekipleri yüksek riskli gebeleri ev ziyaretleriyle takip ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce anne adaylarının gebelik sürecini daha güvenli ve sağlıklı geçirebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan ev ziyaretleri sürüyor.

Ziyaretlerde sağlık ekiplerince genel sağlık durumları değerlendirilen anne adaylarına gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, doğuma hazırlık ile anne ve bebek sağlığı gibi konularda da bilgi veriliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, çalışmalarla anne adaylarının sağlığına ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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