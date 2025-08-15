Kozluk'ta Türkiye Afet Müdahale Çalıştayı Gerçekleştirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Türkiye Afet Müdahale Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık konferans salonunda olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak ve kurumlararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalıştay yapıldı.

Çalıştayda, afet öncesi ve sonrası uygulanacak müdahale planlaması konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Karaaslan, çalıştayın ilçede afetlere karşı farkındalığı ve hazırlık seviyesini artırdığını belirtti.

Çalıştaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık kuruluşları, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.