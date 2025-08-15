Kozluk'ta Türkiye Afet Müdahale Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kozluk'ta Türkiye Afet Müdahale Çalıştayı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla 'Türkiye Afet Müdahale Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayda afet öncesi ve sonrası müdahale planlaması görüşüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Türkiye Afet Müdahale Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık konferans salonunda olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak ve kurumlararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalıştay yapıldı.

Çalıştayda, afet öncesi ve sonrası uygulanacak müdahale planlaması konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Karaaslan, çalıştayın ilçede afetlere karşı farkındalığı ve hazırlık seviyesini artırdığını belirtti.

Çalıştaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık kuruluşları, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı

Barajda sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.