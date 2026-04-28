Kozluk'ta Tıbbi Laboratuvarlar Haftası kutlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Tıbbi Laboratuvarlar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kozluk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturan laboratuvar çalışanlarıyla bir araya gelinerek günleri kutlandı.

Programda konuşan Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, laboratuvar çalışanlarının sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.