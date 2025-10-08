Kozluk'ta Silahla Yaralanan 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Salih Işık, iki katlı evinin giriş katında bulunduğu sırada silah sesi duyuldu.

Ses üzerine alt kata inen yakınları Işık'ı tabanca ile vurularak yaralanmış halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen Işık'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada Işık'ın, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.