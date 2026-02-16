Haberler

Kozluk'ta Sağlıklı Gelecek Eğitimi

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, program kapsamında Bekirhan Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi.

Hemşire Çağla Konak, öğrencileri "ergenlik dönemindeki bedensel ve duygusal değişimler", "kişisel hijyen", "sağlıklı beslenme ve doğru yaşam alışkanlıkları" konularında bilgilendirdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, yaptığı açıklamada, sağlıklı bir geleceğin bilinçli gençlerle mümkün olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin imkanlar ölçüsünde diğer okullarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
