Batman'da okul servisleri denetlendi
Batman'ın Kozluk ilçesinde, öğrenci taşımacılığı yapan okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde sürücü evrakları ve araçların kış lastiği bulundurma durumu incelendi. Kaymakamlık, öğrenci güvenliğinin önemine vurgu yaparak denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Değirmendere ve Alıçlı köy yollarında okul servisleri denetlendi.
Denetimler kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda, kış lastiği ve zincir bulundurulup bulundurulmadığı ve sürücü evrakları incelendi.
Açıklamada, öğrencilerin can güvenliğinin önemli olduğu ve denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel