Kozluk'ta kermes düzenlendi - Haberler

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Kozluk'ta kermes düzenlendi

AA - Çetin Doyar - Güncel
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Batman'ın Kozluk ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Zeynel Abidin Camisi bahçesi düzenlenen kermeste yiyecek ve içeceklerin yanı sıra el işi ürünler de satışa sunuldu.

Kozluk İlçe Müftü Vekili Sait Kızıl, ilçedeki hafızlık öğrencileri ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlediklerini söyledi.

Kızıl, iki gün süren kermese ilginin yoğun olduğunu belirtti.

AA / Çetin Doyar - Güncel

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