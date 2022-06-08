Kozluk'ta kermes düzenlendi Batman'ın Kozluk ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi. Batman'ın Kozluk ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi. İlçe Müftülüğünce Zeynel Abidin Camisi bahçesi düzenlenen kermeste yiyecek ve içeceklerin yanı sıra el işi ürünler de satışa sunuldu. Kozluk İlçe Müftü Vekili Sait Kızıl, ilçedeki hafızlık öğrencileri ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlediklerini söyledi. Kızıl, iki gün süren kermese ilginin yoğun olduğunu belirtti. AA / Çetin Doyar - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kozluk'ta kermes düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.