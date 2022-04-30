Kozluk 'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, sürücüler ve yolcuların sıkıntısız bir bayram geçirmeleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Ekipler ayrıca sürücülere, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşür dağıttı.

Uygulamanın bayram sonuna kadar devam edeceği bildirildi.