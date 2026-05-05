Kozluk'ta Dünya Ebeler Günü kutlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Dünya Ebeler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kozluk Devlet Hastanesi'nde gün dolayısıyla düzenlenen programda, pasta kesilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, yaptığı konuşmada, ebelerin anne ve bebek sağlığının korunmasında üstlendikleri rolün önemine değindi.

Ebelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Güneş, büyük fedakarlıkla görevini yapan tüm ebelerin gününü kutlayarak, onlara çalışmalarında başarı diledi.

Programa, hastanede görevli ebeler ile sağlık çalışanları katıldı.