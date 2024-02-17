Kozluk Kaymakamı Tosunpınar Köyüne Ziyarette Bulundu

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Tosunpınar köyüne ziyarette bulundu.

Kaymakam Güngör, köy sakinleriyle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Güngör, sorumlu kurum amirlerine gerekli talimatları vererek konuların takip edileceğini belirtti.

İnşaatı devam eden köy taziye evinde incelemelerde bulunan Güngör, taziye evi inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Güngör, Ayngebire Şelale piknik alanını da incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güngör'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Nakışyapar, İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral ve İl Genel Meclisi Üyesi Feremez Tosunpınar da eşlik etti.