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Kozluk Devlet Hastanesinde Normal Doğum Haftası farkındalık standı açıldı

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Kozluk Devlet Hastanesinde Normal Doğum Haftası kapsamında açılan stantta anne adayları ve vatandaşlara normal doğumun önemi, doğuma hazırlık ve sağlıklı gebelik süreci anlatıldı. Başhekim Vekili Uzman Dr. Ferhat Çetin'in de destek verdiği çalışmanın sürdürüleceği belirtildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Normal Doğum Haftası kapsamında farkındalık standı açıldı.

Kozluk Devlet Hastanesinde kurulan stantta anne adayları ve vatandaşlara normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi, doğuma hazırlık ve sağlıklı gebelik süreci hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Ferhat Çetin ile hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek yürütülen farkındalık çalışmasına destek verdi.

Yetkililer, anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli gebelik sürecinin desteklenmesi ve normal doğum konusunda toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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