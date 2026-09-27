Kozinoğlu soruşturmasında adli kontrol uygulanan doktor Turgay Tamer ölü bulundu

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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli doktor Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.

Polis ve 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine dün akşam saatlerinde Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu dönemde kampüs doktoru olarak görev yapan 66 yaşındaki Tamer'in Sinanoba Mahallesi İpekçi Sokak'taki evine gitti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede odada yerde yatan Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tamer'in eşi polisle yaptığı görüşmede, kendisinin 12 gün önce Moldova'ya gittiğini, eşinin bu süreçte tek yaşadığını, telefon kullanmadığını, bugün ikametine geldiğinde eşinin kapıyı açmaması üzerine eve pencereden girdiğini ve eşini yerde yatar vaziyette gördüğünü anlattı. Tamer'in eşi ayrıca, eşinin ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu ve çok fazla sigara tükettiği bilgisini verdi.

Ekiplerce olay yerinde inceleme yapılırken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Tamer'in bazı sağlık sorunlarının bulunduğu, bu sebeple bir süredir doktorluk yapamadığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacağı, yine Tamer'in üzerine kayıtlı hat tespiti ile HTS baz incelemesi için gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Soruşturmada, Tamer'in eşi, olaya şahit olan komşular ve bina yöneticisinin "tanık" olarak ifadesi alınacak, binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek.

Ayrıca, ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.

Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususunun bu doktora bildirilmediği, dolayısıyla Tamer'in Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Turgay Tamer, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Tamer, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA