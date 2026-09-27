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Kozinoğlu'nun tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi'nde kampüs doktoru evinde ölü bulundu

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Kozinoğlu'nun tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi'nde kampüs doktoru evinde ölü bulundu
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Kozinoğlu'nun tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi'nde kampüs doktoru olan 66 yaşındaki Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in Kozinoğlu'na tıbbi müdahalede bulunmadığını ve olayla doğrudan bağlantısı olmadığını belirtti, cenazesi Adli Tıp'a sevk edildi.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde kampüs doktoru olarak görev yapan 66 yaşındaki Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in Kozinoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığını ve olayla doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevinde bulunduğu dönemde kampüs doktoru olarak görev yapan 66 yaşındaki Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tamer'in vefatına ilişkin ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Tamer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bu arada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, Tamer'in, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını, adli tıp doktoru olmadığını belirterek, Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği konusunun bu doktora bildirilmediğini aktardı.

Başsavcılıktan alınan bilgide, Tamer'in, Kozinoğluna herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca, evinde ölü bulunan Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunlarının bulunduğu, bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini icra edemediği belirtildi.

PANA FİLM DİREKTÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI

Öte yandan, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" dizisinin yapım şirketi Pana Film Direktörü İhsan Karademir'in şüpheli olarak ifadesinin alındığını ve Karademir'in yurt dışına çıkış adli kontrol şartıyla serbest bırakıldiğını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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