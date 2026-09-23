Haberler

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Doğu Perinçek bilgi sahibi olarak dinlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+256 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Doğu Perinçek'in 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı. Soruşturma, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü inceliyor.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Doğu Perinçek'in 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bilgi sahibi' sıfatıyla Doğu Perinçek'in savcılıkta ifadesi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu

Soruşturma büyüyor! Mal varlıklarına el konuldu
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi

Vlahovic çok fena yakalandı!
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Savaş sürerken pes dedirten görüntü!
Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Başkan ortada yok: Çiğli’de 'AK Parti’ye geçiş' iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı

İddialar havada uçuşuyor, başkan ortada yok! Cevap başkalarından geldi
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5'inci kez gözaltında

Piyangodan servet kazandı! Bir buçuk yılda 5 kez gözaltına alındı