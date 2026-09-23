Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Doğu Perinçek bilgi sahibi olarak dinlendi

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Doğu Perinçek bilgi sahibi olarak dinlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Doğu Perinçek'in 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı. Soruşturma, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü inceliyor.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Doğu Perinçek'in 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bilgi sahibi' sıfatıyla Doğu Perinçek'in savcılıkta ifadesi alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı