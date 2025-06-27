Kozcağız'da Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kozcağız'da Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde odunlukta başlayan yangında, alevler iki evin katlarına sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde odunlukta başlayan yangında alevlerin sıçradığı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi'nde Ziver Ese'ye (60) ait odunlukta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Ese'ye ve Hasan Kaplan'a (55) ait 2 katlı evlerin üst katlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Kozcağız belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Evde yaşayan aileler yangın sırasında dışarıya çıkarken, rüzgarın etkisiyle alevler binayı kısa sürede sardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında evlerin 2'nci katları ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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