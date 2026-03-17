Bartın'da 4 katlı binanın çatısı yandı

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Çatıda büyük hasar oluştu.

Kozcağız beldesi Altanlar Sokak'ta, Dursun Üstünsoy ve Fevzi Üstünsoy kardeşlere ait 4 katlı binanın çatısında dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Kozcağız ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı