Kozan Fen Lisesi öğrencileri seçmeli dersler yarışmasında birinci oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları'nda, liseler kategorisinde Kozan Fen Lisesi öğrencileri Türkiye birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından gerçekleştirilen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları tamamlandı.

Yarışmaya katılan Kozan Fen Lisesi öğrencileri, gösterdikleri performansla Türkiye şampiyonluğunu elde etti.