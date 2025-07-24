Kozan'da Yağmalama Suçlaması: 1 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet ekipleri düzenlenen operasyonla zanlıları yakaladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağmalama suçlarından aranan 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Z.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel