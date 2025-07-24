Kozan'da Yağmalama Suçlaması: 1 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet ekipleri düzenlenen operasyonla zanlıları yakaladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağmalama suçlarından aranan 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Z.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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