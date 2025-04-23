İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Kozan'da vatandaşlar yolların onarılmasını talep ediyor

Kozan'da vatandaşlar yolların onarılmasını talep ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, kısa sürede onarım yapılmasını istiyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmasını istiyor.

Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 3 ay önce belediye ve doğal gaz firması tarafından bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmaması nedeniyle bir araya geldi.

Vatandaşlar, yollarda oluşan toz nedeniyle sokağa çıkmakta zorlandıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Nakliyecilik yapan Mehmet Akpolat, yolun bozuk olması sebebiyle sürekli aracının arızalandığını belirterek, kısa sürede yolun yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.