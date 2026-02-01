Haberler

Adana'da Tekel Bayide Kanlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Çomak hayatını kaybetti, iş yeri sahibi M.Ö. ağır yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli aranıyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada iki şüpheli, Mustafa Çomak' bıçaklayarak öldürürken, iş yeri sahibi M.Ö.'yü ise ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., iddiaya göre bıçakla Çomak ve M.Ö.'ye saldırdı. Çıkan arbedede Çomak ve M.Ö., bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sırasında yaralandıkları öne sürülen iki şüpheli, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö., ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çomak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yaralı halde kaçtıkları ileri sürülen iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Yasaklı madde kullanan Paul George'a 25 maç men cezası

Yasaklı madde kullanan ünlü isme 25 maç men
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?