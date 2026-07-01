Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
U.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın