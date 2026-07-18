Haberler

Adana'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı ile Andıl Caddesi kavşağında meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 01 EE 719 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 06 BTM 453 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BTM 453 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. yaralandı. Yaralı, olay yerinden özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
En iyi arkadaşını sevgilisiyle basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bir aldatma hikayesi daha! Sonu çok kötü bitti

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak