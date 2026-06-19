Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa K. (49), itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa K.'nın kontrolünü kaybettiği 06 HML 060 plakalı otomobil, 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, kazayı fark edip, durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışmasıya bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı