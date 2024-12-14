Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde dağılcak mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Dağılcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel