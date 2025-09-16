Haberler

Kozan'da Öğrenciler Ormanda Temizlik Yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde ilk ve ortaöğretim öğrencileri, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temalı etkinlikte ormanlık alanda temizlik yaptı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Orman İşletme Müdürü de katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler ormanlık alanda temizlik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla yapıldı.

Bu kapsamda Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri, ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte doğadaki atıkları topladı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler verilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ve Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
