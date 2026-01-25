Adana'da kayıp Hatice için arama çalışması başlatıldı

Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde, evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın bulunması için jandarma ve sivil toplum kuruluşları tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Kaya, saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı sonrası harekete geçen jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çalışmalarında Hatice'den bir iz aranıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

