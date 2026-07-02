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Adana'da kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Kozan-İmamoğlu kara yolunda seyir halindeki jandarma trafik aracına arkadan çarptı.

Yolda savrulan araçtaki bir jandarma yaralandı.

Yaralanan jandarma personeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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