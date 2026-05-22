Adana'da trafik kazası; 1'i bebek 7 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi ile Alapınar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet B. yönetimindeki 01 RH 922 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AOS 845 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kazada, otomobillerde bulunan Mehmet B., Yiğit A. B., Aysun B., Mehmet A. B., Aziz Ö., Adem P. ve Hacer M. B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i bebek 7 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

