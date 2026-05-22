Haberler

Adana'da trafik kazası; 1'i bebek 7 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi ile Alapınar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet B. yönetimindeki 01 RH 922 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AOS 845 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kazada, otomobillerde bulunan Mehmet B., Yiğit A. B., Aysun B., Mehmet A. B., Aziz Ö., Adem P. ve Hacer M. B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i bebek 7 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe'ye Yunanistan'da büyük terbiyesizlik
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı

Poşetten 33 ölü kedi çıktı! Gözaltındaki ismin kimliği daha da skandal
Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Mutfaktaki fırın ölüm saçtı! 18 yaşındaki Dilber'den kahreden haber
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!