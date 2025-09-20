Kozan'da Düğün Kavgası: İki Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi darp sonucu yaralandı.

Yüksekören Mahallesi'nde bir düğün sırasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan Can A. bıçakla, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma sevk edildi.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.