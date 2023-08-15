Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kayıp Telefonu Sahibine Teslim Etti

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda buldukları Halil İbrahim Somuncu'ya ait telefonu sahibine teslim etti. Telefonun sahibi teşekkür ederek örnek bir davranış sergileyen ekiplere teşekkür etti.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda buldukları Halil İbrahim Somuncu'ya ait telefonu sahibine teslim etti.

İlçede zabıta personeli Niyazi Aydın, Hoşkadem Camisi önünde cep telefonu buldu. Telefonun sahibini araştırarak bulan Aydın, zabıta müdürlüğüne gelip telefonu almasını istedi.

Zabıta müdürlüğüne gelen telefonun sahibi Halil İbrahim Somuncu, zabıta personeli Niyazi Aydın'a teşekkür ederek telefonunu aradığını ve nerede düştüğünü bilmediği için bulamadığını ifade etti. Evine gittiğinde telefonun olmadığını fark eden Somuncu, son uğradığı yerleri gezerken, yakınının aranarak telefonunun bulunduğunun söylendiğini belirterek, "Telefonumu teslim ederek örnek bir davranış sergileyen ekiplere teşekkür ederim" dedi. - ADANA