Kozan Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Kozan ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Kozan Belediyesi, Hoşkadem Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Kazım Özgan'a ikramdan dolayı teşekkür etti.