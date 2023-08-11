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Kozan Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Güncel Haberler

Kozan ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Kozan Belediyesi, Hoşkadem Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Kazım Özgan'a ikramdan dolayı teşekkür etti.

Kozan ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kozan Belediyesince Hoşkadem Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde muharrem ayı dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye ekiplerince aşevinde hazırlanan aşureler, vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlar, ikramdan dolayı Belediye Başkanı Kazım Özgan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Kazım Özgan Kozan Güncel Haberler

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