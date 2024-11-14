Kozaklı'da Narkotik Projeleri Tanıtıldı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, polis ekipleri UYUMA projesi kapsamında düzenledikleri etkinlikte vatandaşlara çeşitli narkotik mücadele projeleri hakkında bilgi verdiler.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde polis ekipleri, emniyetin yürüttüğü projelerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "UYUMA" projesi kapsamında Kozaklı Spor Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, yaklaşık 700 kişinin katıldığı programda, "Narko Nokta", "Narko Rehber", "Foto Blok", "En İyi Narkotik Polisi Anne" projelerini tanıtıp, broşür dağıttı.