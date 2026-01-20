Haberler

Yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
KARS'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan bir kişi için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. İş makineleriyle yol açılarak, hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan kişi, iş makinesiyle kapanan köy yolunun açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Selim ilçesine bağlı yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan kişi için İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu yolu açtı. Ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından hasta, Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
