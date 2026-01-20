Yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan kişi, iş makinesiyle kapanan köy yolunun açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Selim ilçesine bağlı yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan kişi için İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu yolu açtı. Ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından hasta, Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.