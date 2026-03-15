Bilecik'te kasten yaralama suçundan çoban tutuklandı

Bilecik'te bir çoban, koyun otlatırken saldıran köpekleri uzaklaştırmak amacıyla ateş etti, ancak saçmalar bir kişiyi yaraladı. Çoban tutuklandı.

Bilecik'te, koyun otlatırken kendisine saldıran köpeklere ateş ettiği sırada kişiyi yaralayan çoban tutuklandı.

Merkez Gökpınar köyünde Y. İ, küçükbaş hayvanları otlattığı sırada S.Y'ye ait çoban köpeklerinin kendisine saldırması üzerine köpekleri uzaklaştırmak amacıyla yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği S.Y. ayağından yaralandı. Yaralanan S.Y, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.İ, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor