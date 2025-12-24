Haberler

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki iki kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özdemir Yılmaz (65) öldü, yanındaki Fatma (63) ve Seladdin Yılmaz (92) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 kara yolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özdemir Yılmaz'ın kontrolünü kaybettiği 58 KA 488 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Fatma ve Seladdin Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Koyulhisar ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özdemir Yılmaz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma ve Seladdin Yılmaz'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt