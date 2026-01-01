Haberler

Sivas'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi ekiplerin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çandır köyünde kar nedeniyle yolu kapanan alanda rahatsızlanan 65 yaşındaki Muammer Gödük, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, yolları açmak için yaklaşık 5 saat çalıştı.

İlçeye bağlı Çandır köyünde 65 yaşındaki Muammer Gödük'ün şiddetli göğüs ağrısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu İlçe Özel İdaresi'ne bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından ulaştıkları köyde Gödük'ü ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine götürdü.

