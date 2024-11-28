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Köylüler Kar Yağışında Kuşları Unutmadı

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Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı sonrası köylüler, aç kalan kuşlar için yem bırakmayı ihmal etmedi. İbrahim Gün, her gün kuşlar için yem bırakacağını duyurdu.

Köylü kar yağınca kuşları unutmadı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle köy sakinleri aç kalan kuşları unutmadı.

Feke'nin Gedikli Mahallesinde kar yağışı sonrası doğa beyaz gelinliğini giydi. Köyde heryer beyaza bürünürken köylüler doğada yem arayan kuşlara kayıtsız kalmadı. Yoğun kar yağışı olan bölgede evlerin önün aç kalan kuşlarla doldu. Bu durumu fark eden İbrahim Gün kapısının önünde tavuklarına yem verirken kuşları da unutmadı. Kuşların aç kaldığını ve yem aradığını fark eden Gün, evin önünü kuşlarında yemesi için yem bırakarak karda kuşların aç kalmaması için her gün yem bırakacaklarını söyledi.

Köylüler Kar Yağışında Kuşları Unutmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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