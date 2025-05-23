Köye İnen Aç Tilki Vatandaşlar Tarafından Beslendi
Niğde'nin Karanlıkdere Köyü'nde aç kalan bir tilki, yerleşim yerinde görüntülendi. Köy sakinlerinden biri, çaresiz kalan tilkiye yiyecek vererek ona yardımcı oldu.
Köye inen aç tilkiyi vatandaş eliyle besledi
NİĞDE - Doğal yaşam alanında yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.
Niğde'nin Karanlıkdere Köyü'nde aç kalan bir tilki, gece saatlerinde yiyecek bulmak umuduyla evlerin çevresine indi. Tilkinin çaresizliğine kayıtsız kalamayan köy sakinlerinden biri, hayvana kendi elleriyle yiyecek yedirdi.
Tilkinin insanlara yaklaşması ve beslenme anları ise böyle kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Güncel