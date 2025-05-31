KÖYDES Projesi Kapsamında Yatırımlar Değerlendirildi

KÖYDES Projesi Kapsamında Yatırımlar Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in başkanlığında, köylerin altyapısının desteklenmesi için KÖYDES Projesi kapsamında yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda, köylerin altyapı ihtiyaçları ve 2025 yılına yönelik tahsisat planlamaları ele alındı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in başkanlığında, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamındaki yatırımlar değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiryürek, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda yatırımlar, köylerin altyapı ihtiyaçları ve 2025 yılına yönelik tahsisat planlamaları ele alınırken, ihtiyaç önceliklerine göre kentteki projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve uygulama süreçleri de değerlendirildi.

KÖYDES ile yapılacak yatırımlar ve tahsis edilecek ödeneklerin en verimli ve etkin şekilde kullanılması için titiz bir çalışma yürütüleceği de belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye

Gençlere hitap etti! İşte Erdoğan'ın "En büyük eserimiz" dediği adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.