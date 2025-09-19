Haberler

Köyceğiz'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına 170 personel ve çeşitli ekipmanlarla müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
