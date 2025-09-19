Köyceğiz'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına 170 personel ve çeşitli ekipmanlarla müdahale ediliyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.
170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.
Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel