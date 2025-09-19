Köyceğiz'de Orman Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın, Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi ve kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
