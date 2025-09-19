Haberler

Köyceğiz'de Orman Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

Köyceğiz'de Orman Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın, Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi ve kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Yunus'tan Kerem'e olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ayda 3 bin kez 112'yi aradı! En sonunda bakın nasıl ikna edildi

6 ayda 3 bin kez 112'yi aradı! En sonunda bakın nasıl ikna edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.