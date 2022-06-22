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Köyceğiz'de de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Süleyman İlter - Güncel
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Köyceğiz'de de orman yangını

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesi, kırsal Toparlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesi, kırsal Toparlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nin Şelale mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter - Güncel

Toparlar Köyceğiz Güncel Haberler

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