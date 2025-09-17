Haberler

Köyceğiz Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Köyceğiz Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında ihbarları dikkate almadığı ve gerekli incelemeleri başlatmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Ayrıca müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y. ise firari olarak aranıyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
