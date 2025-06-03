Köy Okulunda Öğrencilerin Darbuka Hayali Gerçek Oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler gerçekleştirdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalle Kibarlar'daki ilkokulda oluşturulan müzik atölyesinde öğrencilerin ritim tutmak için darbuka çalmak istediğinden haberdar olan Mutluluğun Kanatları Derneği ve Samsun Ritim Atölyesi harekete geçti.

Okulun müzik atölyesine bağışlanan 22 darbuka, gönüllüler tarafından okulda öğrencilere teslim edildi.

Gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler, darbukalarla birlikte ritim tuttu.

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, yapılan bağışın öğrencileri mutlu ettiğini belirtti.

Öğretmenlerin açtığı bu güzel atölyeye Mutluluğun Kanatları Derneği ve Samsun Ritim Atölyesi olarak darbuka desteği verdiklerini anlatan Keskin, "Çok keyifli vakit geçirdik. Her zaman köy okullarına destek vermek sadece mont, bot, kırtasiye gibi yardımlarla sınırlı değil. Biz de 9 yıllık geçmişimizde ilk defa bu şekilde bir etkinliğin içinde bulunduk. Çok mutlu olduk. Çocukların sosyalleşmesi de çok önemli. 'Köy okullarına destek, geleceğe yatırımdır.' diyoruz. Darbuka derslerine temel giriş yaptık. İlerleyen zamanlarda da inşallah onlarla güzel etkinlikte yeniden buluşacağız." dedi.

Kibarlar İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Deniz Ünal ise öğrencilerin uzun süredir müzik aleti hayali kurduğuna işaret ederek, "Misafirlerimiz, yeni kurduğumuz müzik atölyemiz için çocuklarımıza hediyeler getirdi. Artık hepsinin birer darbukası var. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Beraber etkinlikler yapıldı. Yeni bir müzik aletiyle tanışmanın neşesi ve çocukların mutluluğu zaten her şeye yetiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Samsun Ritim Atölyesi Öğretmeni Gökhan Barutcu da öğrencilerin ritim konusuna ilgisinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Darbukalarıyla artık yeni konserler hazırlamak için hem yol gösterdik hem de onlara yeni ritim aletleriyle alan açtığımızı düşünüyoruz. İnşallah ilerleyen etkinliklerde büyük küçük hep birlikte konser vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Simanur İdik, "Ben de büyüyünce onlar gibi büyük birey olup çocuklara yardımda bulunacağım. Çok güzeldi gerçekten. İlk defa çalıyorum. Daha önce görmüştüm ama hiç çalmamıştım." şeklinde konuştu.